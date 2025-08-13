Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’795 0.8%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’358 0.4%  Bitcoin 97’748 0.9%  Dollar 0.8050 -0.2%  Öl 65.4 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
Top News
Equal-Weight-ETFs: Wie Anleger Diversifikation und Performance jenseits der "Gigantenmacht" suchen
Tesla-Aktie im Blick: Roboterprojekt Optimus kommt wohl mit Verzögerung
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Porsche-Aktie legt trotzdem zu: Gewinnwarnung nach Ergebniseinbruch im ersten Halbjahr
SAP-Aktie etwas erholt von Kursrutsch: Sicherheitsupdates und Forum in Chicago im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2025 18:15:36

Flughafen Zürich verbucht im Juli Passagierrekorde

Flughafen Zürich
241.58 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Im Juli sind so viele Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, wie noch nie in der Geschichte zuvor. Der Steigflug der vergangenen Monate setzt sich damit fort.

Konkret reisten im Juli 3,26 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz. Dies entspricht einem Plus von 4,8 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Zahl der Reisenden erreichte damit im Juli einen neuen Monatsrekord, wie es in einer Mitteilung des Flughafens vom Mittwoch heisst. Seit Jahresanfang ist die Zahl der Passagiere zudem in jedem Monat gestiegen.

Der Monat Juli ist wegen der Sommerferien traditionell einer der verkehrsreichsten Monate des Jahres. Das grösste Passagieraufkommen an einem einzelnen Tag verbuchte der Flughafen am 28. Juli mit 115'547 Personen, was damit auch der verkehrsreichste Tag der Flughafengeschichte war. Der bisherige Rekordwert stammte aus dem Jahr 2019 noch vor der Corona-Krise und war um rund 500 Passagiere tiefer, wie es weiter hiess.

Ein klares Plus gab es vor allem bei den lokalen Fluggästen. Deren Zahl stieg im Juli um satte 6,2 Prozent. Dahinter blieb das Wachstum bei den Umsteigepassagieren mit lediglich 1,5 Prozent etwas zurück.

cg/jb

Nachrichten zu Flughafen Zürich AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Flughafen Zürich AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.