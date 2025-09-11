Medmix Aktie 112967710 / CH1129677105
11.09.2025 10:17:00
Medmix-Aktie etwas leichter: Medmix und Gurit lancieren gemeinsame Klebstofflösung
Medmix und Gurit arbeiten im Bereich Klebstoff zusammen.
Dabei wird der BondPro-Klebstoff von Gurit mit dem Mixpac-greenLine-Kartuschensystem von Medmix verbunden, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Das Angebot ziele auf die Bereiche Automobil, Transport, Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft.
Die Medmix-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,20 Prozent auf 10,04 CHF, Gurit-Titel zeigen sich bei 13,20 CHF unbewegt.
Zürich (awp)
Analysen zu Medmix
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
