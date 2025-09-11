Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’262 0.4%  SPI 17’009 0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’646 0.1%  Euro 0.9348 0.0%  EStoxx50 5’373 0.2%  Gold 3’630 -0.3%  Bitcoin 91’229 0.2%  Dollar 0.7994 0.1%  Öl 67.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Strategische Investition in Quantencomputing-Startup QuEra
Medmix-Aktie etwas leichter: Medmix und Gurit lancieren gemeinsame Klebstofflösung
Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag
Roche-Aktie mit leichtem Abschlag: Basler Grossratskommission uneinig über Ausbaupläne der Roche
Boeing-Aktie leicht erholt: Nach Streik in Rüstungssparte - Boeing einigt sich mit Gewerkschaft
Suche...
Widerstand kommt auf 11.09.2025 10:13:00

Roche-Aktie mit leichtem Abschlag: Basler Grossratskommission uneinig über Ausbaupläne der Roche

Roche-Aktie mit leichtem Abschlag: Basler Grossratskommission uneinig über Ausbaupläne der Roche

Im Basler Grossen Rat macht sich Widerstand gegen den Bebauungsplan Südareal von Roche breit.

So möchte eine Mehrheit der vorberatenden Bau- und Raumplanungskommission (BRK) den Bebauungsplan in mehreren Punkten anpassen.

Die BRK-Mehrheit, bestehend aus sieben Mitgliedern, fordert eine öffentliche Durchwegung durch den neuen Park und eine Verbreiterung der Solitude-Promenade, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte.

Zudem will sie das schutzwürdige Hochhaus Bau 52 von Roland Rohn erhalten und macht Vorgaben zur Minimierung der Treibhausgasemissionen für Erstellung und Betrieb neuer Gebäude. Die BRK-Mehrheit beurteilt den Bebauungsplan gemäss Mitteilung als kritisch und sieht die öffentlichen Interessen nicht berücksichtigt.

Minderheit begrüsst Pläne

Eine aus sechs Mitgliedern bestehende Kommissionsminderheit befürwortet hingegen den Antrag der Regierung und den neuen Bebauungsplan für das Roche Südareal. "Sie begrüsst ausdrücklich, dass sich die Roche langfristig zum Standort Basel bekennt und weiterhin im Kanton investiert.", heisst es weiter.

Der Pharmakonzern Roche zieht in Erwägung, auf dem Südareal seines Hauptsitzes an der Grenzacherstrasse ein drittes Bürohochhaus zu realisieren. Dieses soll sich in Form und Höhe an den bestehenden Türmen Bau 1 und Bau 2 orientieren - vorgesehen ist eine maximale Höhe von 221 Metern.

Ein konkretes Projekt gibt es aber noch nicht. Die alten Büro- und Laborgebäude am Rhein sollen abgerissen werden, um Platz für den allfälligen Neubau und einen Park zu schaffen.

Gegen die Pläne von Roche regt sich seit Längerem Widerstand. Unter anderem hatte der Heimatschutz Basel Rekurs eingereicht und den Verlust zweier schutzwürdiger Bauten auf dem Areal kritisiert.

Die Roche-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,15 Prozent auf 265,70 CHF.

Basel (awp/sda)

Weitere Links:

Roche-Aktie wenig bewegt: Roche präsentiert neue Daten zu Augenmittel Vabysmo
Roche-Aktie sinkt minimal: Roche plant Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel
CE-Kennzeichen der EU für Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo erhalten

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images,lucarista / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

09:46 SMI setzt Konsolidierung fort
09:04 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Vor dem Ausbruch?
10.09.25 Logo WHS Chewy Aktienanalyse vor den Zahlen – alles aus einem Shop für Hund, Katze & Co
09.09.25 Partners Group hebt Prognose an – Optimismus gerechtfertigt?
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09.09.25 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’751.37 19.55 SS4MTU
Short 13’026.90 13.13 BA5S0U
Short 13’483.78 8.98 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’264.88 11.09.2025 10:16:00
Long 11’752.70 19.87 SQBBAU
Long 11’465.62 13.73 BIYSFU
Long 10’968.83 8.79 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochvormittag ins Plus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochvormittag zu
Anleger warten auf Impulse: Goldpreis korrigiert nach Rekordständen
Zurückhaltung vor US-Inflationsdaten: SMI etwas höher -- DAX pendelt um die Nulllinie -- Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr verdient
Synopsys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
RENK-Aktie legt zu: RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um
Idorsia-Aktie mit Plus: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
Aktien New York: Optimismus kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chef Powell
Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}