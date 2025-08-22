Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9394 0.1%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’372 1.0%  Bitcoin 93’763 3.2%  Dollar 0.8017 -0.8%  Öl 67.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KI-Gigant NVIDIA: Diese Aktien befinden sich im Portfolio
Milliardenschwere Pläne: Softbank könnte PayPay bald an die Börse bringen
Flughafen Zürich-Aktie: Bodendienstleister streiken - Sozialplan gefordert
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
200.- Saxo-Deal
Keine Flugausfälle 22.08.2025 22:32:36

Flughafen Zürich-Aktie: Bodendienstleister streiken - Sozialplan gefordert

Flughafen Zürich-Aktie: Bodendienstleister streiken - Sozialplan gefordert

Die Mitarbeitenden des Bodendienstleisters Airline Assistance Switzerland (AAS) am Flughafen Zürich sind am Freitagnachmittag in einen Warnstreik getreten.

Flughafen Zürich
243.21 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen
Es fielen deswegen keine Flüge aus.

Die Situation sei ruhig, teilte die Medienstelle des Flughafens Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitagabend mit. Es habe keine Annullationen gegeben, die meisten Flüge konnten von anderen Bodendienstleistern übernommen werden. Es habe nur einige Verspätungen gegeben. Die Passagiere wurden von ihren Fluggesellschaften über den Status ihres Fluges informiert.

Das Abfertigungspersonal von AAS streikte, weil das Unternehmen den Betrieb in Zürich einstellen will. Der Streik war für 14 Uhr bis Betriebsschluss Uhr angekündigt. In dieser Zeitspanne würde AAS 2000 von 55'000 abfliegenden Passagieren oder 35 von 750 Flugbewegungen abfertigen, teilte der Flughafen Zürich mit. AAS mache rund 7 Prozent des Handlings am Flughafen Zürich aus.

AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation.

Über 200 Mitarbeitende betroffen

Wie die Gewerkschaft VPOD Luftverkehr am Freitag mitteilte, leitete AAS vor mehr als zwei Wochen ein Konsultationsverfahren ein. Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden. Über 200 Mitarbeitende könnten ihre Stelle verlieren. Laut der Gewerkschaft verweigerte die AAS bislang Verhandlungen mit ihr für einen fairen Sozialplan.

AAS Zürich bestreitet dies in einer Stellungnahme von Freitag. Es sei nicht richtig, dass sich AAS Verhandlungen hinsichtlich eines Sozialplanes verweigere.

AAS Zürich befinde sich aktuell in der Prüfung zahlreicher Vorschläge der AAS-Mitarbeitenden, die im Rahmen des Konsultationsverfahrens formuliert wurden, um mögliche Kündigungen abzuwenden oder möglichst tief zu halten. Sobald dieser Prozess beendet sei, und falls es dann zu Kündigungen kommen sollte, prüfe AAS auch den Vorschlag des VPOD zum Sozialplan. Dies sei gegenüber der Gewerkschaft immer so kommuniziert worden.

Zürich (awp/sda)

Weitere Links:

Flughafen Zürich-Aktie dennoch im Minus: Bund gibt grünes Licht für neuen Tower
Navigationsanlagen am Flughafen Zürich werden von Skyguide kontrolliert
Flughafen Zürich nimmt Kurs auf Rekordjahr - Aktie steigt

Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com

Nachrichten zu Flughafen Zürich AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten