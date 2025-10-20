Flexsteel Industries Aktie 930932 / US3393821034
21.10.2025 01:17:06
Flexsteel Industries Inc Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Flexsteel Industries Inc (FLXS) revealed a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $7.33 million, or $1.31 per share. This compares with $4.14 million, or $0.74 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.2% to $110.44 million from $104.01 million last year.
Flexsteel Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.33 Mln. vs. $4.14 Mln. last year. -EPS: $1.31 vs. $0.74 last year. -Revenue: $110.44 Mln vs. $104.01 Mln last year.
19.10.25
|Ausblick: Flexsteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
17.08.25
|Ausblick: Flexsteel Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
