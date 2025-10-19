Ausblick: Flexsteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flexsteel Industries wird am 20.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,780 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Flexsteel Industries 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Flexsteel Industries nach der Prognose von 1 Analyst 105,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,55 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 445,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 441,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch