Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’326 -0.7%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9126 0.1%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 4’997 0.4%  Bitcoin 51’908 1.1%  Dollar 0.7756 0.4%  Öl 71.8 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850ABB1222171Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Partners Group2460882Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?
TUI-Aktie dennoch in Rot: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar am Donnerstag
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Suche...

Figma Aktie 146690595 / US3168411052

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen vorgelegt 19.02.2026 21:00:00

Figma-Aktie etwas fester: Umsatz besser als erwartet

Figma-Aktie etwas fester: Umsatz besser als erwartet

Figma hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt - so hat das Software-Unternehmen abgeschnitten.

Figma
20.20 CHF 7.99%
Kaufen Verkaufen
Im Durchschnitt hatten Analysten für Figma im vierten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,07 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verlor Figma im Berichtsquartal 0,44 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 0,15 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war.

Beim Umsatz ging es für Figma im abgelaufenen Jahresviertel von 216,9 Millionen US-Dollar auf 303,8 Millionen US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 293,1 Millionen US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete Figma einen Verlust je Aktie von 3,71 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 0,377 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr -3,74 US-Dollar betragen hatten. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 1,05 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte das Software-Unternehmen 1,06 Milliarden US-Dollar um - nach 749,00 Millionen US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Im Handel an der NYSE geht es für die Figma-Aktie zeitweise 7,42 Prozent rauf auf 25,99 US-Dollar, nachdem es vorbörslich noch zweistellig aufwärts ging.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Figma-Aktie trotzdem tiefrot: Figma kann Gewinn und Umsatz steigern

Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock