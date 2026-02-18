Figma Aktie 146690595 / US3168411052
18.02.2026 18:01:00
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Figma wird am Mittwoch die Zahlen für das abgelaufene Quartal und Fiskaljahr 2025 vorstellen. Das sind die Erwartungen der Analysten.
Figma lädt am 18.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Figma noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 35,12 Prozent auf 293,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,377 USD, gegenüber -1,500 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 749,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
