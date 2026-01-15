Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.01.2026 12:43:41

EZB-Vizepräsident De Guindos: Kooperation mit Fed normal

DOW JONES--Die verbalen und juristischen Angriffe auf Fed-Chairman Jerome Powell und die jüngsten aussenpolitischen Kapriolen der US-Administration haben sich nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bisher nicht nachteilig auf die Zusammenarbeit zwischen Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank ausgewirkt. "Ich kann Ihnen versichern, dass unsere Zusammenarbeit mit der Federal Reserve bisher normal und wie gewohnt verlaufen ist", sagte er in einem Interview mit Politico.

Swap-Linien zwischen der Fed und anderen Zentralbanken sowie die Bereitstellung von Dollar seien positiv für die Finanzstabilität auf beiden Seiten des Atlantiks, und deshalb glaube die EZB, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt werde. "Was die Zusammenarbeit mit der Federal Reserve betrifft, so ist es die Absicht der EZB, weiterhin so intensiv wie in der Vergangenheit zu kooperieren. Das ist im Interesse aller", fügte er hinzu.

Auf anderen Gebieten dagegen muss Europa nach De Guindos' Ansicht unabhängiger von den USA werden. "Die Verteidigung ist ein sehr klares Beispiel, ebenso wie Cloud-Dienste, Künstliche Intelligenz und globale Zahlungsmittel", sagte er. Das seien Bereiche, in denen Europa unabhängiger sein sollte, weil sich das Paradigma geändert habe und die Haltung der USA eine andere sei. "Europa hat begonnen, darauf zu reagieren, und wird dies auch weiterhin tun."

Die Angriffe auf die Unabhängigkeit der Fed sieht De Guindos mit Sorge. "Es ist ganz klar, dass die Geldpolitik, wenn die Zentralbank nicht unabhängig ist, letztlich zu einer Art Instrument im Dienste der Fiskalpolitik wird", sagte er. Das bedeute, dass sie die eigentliche Perspektive der Geldpolitik verliere - nämlich die Bekämpfung der Inflation. "Gleichzeitig ist eine unabhängige Zentralbank viel glaubwürdiger, und das hat auch Folgen für die Zinsen." Die Renditekurve einer unabhängigen Zentralbank liege immer unter der einer nicht unabhängigen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 06:44 ET (11:44 GMT)

