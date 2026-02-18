Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
|
18.02.2026 07:15:06
Ausblick: Etsy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Am Donnerstag wird Etsy seine Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Was Analysten erwarten.
Etsy öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
28 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,846 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 884,3 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 852,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,35 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,88 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,81 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Etsy Inc
|
04.12.25
|Etsy witches face a tough business spell (Financial Times)
|
28.10.25
|Ausblick: Etsy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.09.25
|Aktien von Etsy und Shopify nach Kurssprung im Minus: OpenAI startet ChatGPT-Checkout (finanzen.ch)
Analysen zu Etsy Inc
