29.08.2025 11:12:36

Ex-SBB-Manager soll Verwaltungspräsident der Migros Aare werden

Bern (awp/sda) - Der ehemalige Leiter der SBB-Immobilien, Jürg Stöckli, soll neuer Präsident der Verwaltung der Migros Aare werden. Der 56-jährige Berner bringe umfassende Erfahrung mit aus den Bereichen Immobilien, Verkehr und Handel, heisst es bei der Migros.

Diese Kompetenzen seien wichtig für die anstehenden Herausforderungen der Migros Aare, schreibt die grösste Migros Genossenschaft in einer Mitteilung vom Freitag. Eine Urabstimmung wird über Stöcklis Wahl entscheiden.

Von 2010 bis 2018 leitete Stöckli als Mitglied der Konzernleitung die SBB-Immobilien. Unter seiner Ägide wurde die SBB zu einem gewichtigen Player im Immobiliengeschäft. Danach übernahm er diverse Verwaltungsratsmandate.

Stöckli soll die Nachfolge von Jörg Blunschi übernehmen, der im März nach anhaltender Kritik abtrat. Bevor Blunschi zur Migros Aare stiess, hatte er die Expansion der Migros Zürich massgeblich vorangetrieben. Nach anfänglichen Erfolgen sorgten diese Engagements aber vor allem für hohe Abschreibungen und Verluste.

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

