Euronext-Handel: CAC 40 fester

Am Freitag steigt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0.46 Prozent auf 7’971.50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.354 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.327 Prozent stärker bei 7’960.61 Punkten in den Handel, nach 7’934.70 Punkten am Vortag.

Bei 7’980.99 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’916.98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.85 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’140.59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’377.86 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 8’188.59 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2.73 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 364’149 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 209.419 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch