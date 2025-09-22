EURO STOXX 50: Deutsche Bank und Siemens Energy neu aufgenommen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’458.42
Pkt
1.75
Pkt
0.03 %
19.09.2025
Indexänderungen 22.09.2025 08:35:00

Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy sind seit diesem Montag Mitglieder im Eurostoxx 50.

Dies geht auf Änderungen zurück, die Stoxx Ltd Anfang September mitgeteilt hatte. Neben der Deutschen Bank und Siemens Energy neu in den Index aufgenommen wurde das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen haben den EURO STOXX 50 Nokia, Stellantis sowie Pernod Ricard.

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es an diesem Montag wirksame Änderungen. Wie erwartet, ist der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen worden. Auch die spanische Bank BBVA ist nun Mitglied. Dagegen haben BASF sowie Mercedes-Benz den Index verlassen.

/nas/mis/stk/jha/

ZUG (awp international)

