22.09.2025 08:35:00
EURO STOXX 50: Deutsche Bank und Siemens Energy neu aufgenommen
Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy sind seit diesem Montag Mitglieder im Eurostoxx 50.
Auch im Stoxx Europe 50 gibt es an diesem Montag wirksame Änderungen. Wie erwartet, ist der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen worden. Auch die spanische Bank BBVA ist nun Mitglied. Dagegen haben BASF sowie Mercedes-Benz den Index verlassen.
/nas/mis/stk/jha/
ZUG (awp international)
Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV
Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀
Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.
Themen im Video:
🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar
