16.12.2025 08:37:42
EUREX/Renten-Futures leicht im Plus
DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich am Dienstag die deutschen Renten-Futures. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 127,60 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,62 Prozent und das Tagestief bei 127,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.878 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 16 Ticks auf 110,34 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 116,06 Prozent.
December 16, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)
