|
11.03.2026 08:32:41
EUREX/DAX-Futures leichter
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr 119 auf 23.834 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.009 und das Tagestief bei 23.823 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.000 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2026 03:33 ET (07:33 GMT)
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt werden sich am Mittwoch voraussichtlich zurückhalten. Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte mehrheitlich an.