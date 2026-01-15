|
15.01.2026 08:11:42
EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.04 Uhr um 43 auf 25.485 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.517 und das Tagestief bei 25.435 Punkten.Umgesetzt wurden bisher 1.276 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 15, 2026 02:11 ET (07:11 GMT)
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag freundlich erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.