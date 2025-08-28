Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
E.ON-Aktie: E.ON platziert grüne Anleihen im Milliardenwert
Delivery Hero senkt Prognose - Aktie reagiert mit Kursverlusten
Continental verkauft Contitech-Sparte OESL - Aktie mit Kursverlusten
CrowdStrike-Aktie fällt dennoch: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
28.08.2025 06:03:42

EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.03 Uhr um 63,0 Punkte auf 24.144,0. In den Handel gegangen war er mit 24.028,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.156,0 und das Tagestief bei 24.012,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 301 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 00:04 ET (04:04 GMT)

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

27.08.25 Logo WHS Autodesk Aktienanalyse – weltweit führender Anbieter von 3D-Design-, Konstruktions- und Unterhaltungssoftware
27.08.25 Marktüberblick: Gewinnmitnahmen bei Commerzbank
27.08.25 SMI setzt Konsolidierung fort
27.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Konsolidierung hält an
26.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, Apple Inc, ALPHABET INC-CL A
26.08.25 ON – Rekordquartal und Prognoseerhöhung – Dollar belastet
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
Rheinmetall-Aktie stabil: Übernahme von Lürssen-Militärwerft und Raketenproduktion für Lockhheed Martin?
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
Krypto-Markt im Umbruch: Bitcoin setzt sich durch, Altcoins verlieren an Boden
Clara Technologies-Aktie auf Talfahrt: War zu viel Fantasie im Spiel?
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug

