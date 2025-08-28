|
28.08.2025 06:03:42
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.03 Uhr um 63,0 Punkte auf 24.144,0. In den Handel gegangen war er mit 24.028,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.156,0 und das Tagestief bei 24.012,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 301 Kontrakte.
