13.03.2026 08:10:43
EUREX/Bund-Future mit Abgaben
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.07 Uhr 36 Ticks auf 125,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,04 Prozent und das Tagestief bei 125,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.884 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 66 Ticks auf 108,54 Prozent. Der Bobl-Futures büsst 17 Ticks auf 115,96 Prozent ein.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2026 03:11 ET (07:11 GMT)
