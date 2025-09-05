Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’338 -0.6%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9357 -0.3%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’596 1.4%  Bitcoin 88’328 -0.9%  Dollar 0.7973 -1.0%  Öl 65.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Erster Quantencomputing-ETF in Abu Dhabi: So profitieren Anleger von Aktien wie NVIDIA, Microsoft & Co.
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Taylor Swift: Mit Musik zur Milliardärin
CTS Eventim-Aktie leichter: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Suche...

Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 19:12:40

EU-Kommission belegt Google mit Strafe von knapp 3 Milliarden Euro

Alphabet A
185.50 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

Von Kim Mackrael und Sam Schechner

DOW JONES- Die Europäische Union hat Google wegen des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Werbetechnologie mit einer Geldstrafe in Höhe von 2,95 Milliarden Euro belegt. Es handelt sich um die zweitgrösste Kartellstrafe, die jemals von der EU verhängt wurde - nach einer im Jahr 2018 ebenfalls gegen Google verhängten Geldstrafe - und sie könnte die Spannungen mit der US-Regierung inmitten heikler Handelsgespräche verschärfen. Kartellbeamte mussten interne Bedenken des EU-Handelskommissars ausräumen, bevor sie die Geldstrafe verhängen konnten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Die Europäische Kommission wirft dem Suchmaschinenkonzern vor, seine marktbeherrschende Stellung beim Kauf und Verkauf digitaler Anzeigen auf Webseiten und in Apps von Drittanbietern missbraucht zu haben, um Geschäfte auf seine eigene Werbeauktionsplattform - eine sogenannte Ad Exchange - zu lenken. Die Kommission hat dem Konzern 60 Tage Zeit gegeben, um darzulegen, welche Massnahmen er ergreifen wird, um seinen "inhärenten Interessenkonflikt" zu lösen.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheint es, dass Google seinen Interessenkonflikt nur durch strukturelle Massnahmen, wie beispielsweise den Verkauf eines Teils seines Adtech-Geschäfts, wirksam beenden kann", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera in einer Stellungnahme.

Die Verhängung der Geldstrafe bekräftige "das unmissverständliche Engagement der EU für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts", sagte sie.

Die Ad-Tech-Tools von Google sind für Internetnutzer weitgehend unsichtbar, bilden jedoch die Grundlage für einen Grossteil des Kaufs und Verkaufs digitaler Anzeigen, durch die Websites und Apps im gesamten Internet finanziert werden. Dieser Geschäftsbereich macht zwar nur noch einen geringen Anteil am Google-Umsatz aus, ist aber nach wie vor eine „Cash Cow", die im zweiten Quartal rund 10 Prozent von Googles Werbeeinnahmen in Höhe von 71 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Google kündigte Berufung gegen die Entscheidung und die Geldstrafe der EU an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 13:13 ET (17:13 GMT)