Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 90’541 -7.8%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Henley-Report: Zahl der Krypto-Millionäre steigt auf Rekordniveau
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Grösste Hedgefonds: Die Starinvestoren hinter Bridgewater Associates & Co. im Überblick
KI-Boom treibt NVIDIA und Palantir an - doch Analysten sind geteilter Meinung
Geld sparen mit der 50-30-20-Regel: So geht's
Suche...
200.- Saxo-Deal

Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Shionogi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shionogi
13.70 EUR -4.86%
Kaufen Verkaufen

Shionogi äussert sich voraussichtlich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 49,44 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 61,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shionogi in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 112,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 116,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 208,76 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 200,36 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 497,73 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 438,27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch