Nikkei 225-Titel Shionogi-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Shionogi-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Shionogi am 18.06.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 61.33 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Shionogi-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 15.00 Prozent vergrössert. Die gesamte Dividendenausschüttung von Shionogi beläuft sich auf 48.70 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 10.99 Prozent an.

Shionogi-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Shionogi-Anteilsschein via TSE bei einem Wert von 2’499.50 JPY aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Shionogi wird das Shionogi-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Shionogi-Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die Shionogi-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das Shionogi-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.73 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2.06 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Shionogi via TSE 14.10 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 14.42 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Shionogi

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 64.73 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2.59 Prozent abnehmen.

Basisdaten von Shionogi

Shionogi ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 2.124 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Shionogi verfügt über ein KGV von aktuell 11.21. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Shionogi auf 438.268 Mrd.JPY, der Gewinn je Aktie machte 200.36 JPY aus.

Redaktion finanzen.ch