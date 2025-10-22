Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’330 0.3%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’125 -5.3%  Bitcoin 88’276 0.7%  Dollar 0.7959 0.5%  Öl 61.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Diese Begriffe rund um Bitcoin & Co. sollte man kennen
L'Oreal-Aktie: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal
Erste Schätzungen: LANXESS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Erste Schätzungen: Under Armour stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Plus500 Depot

Nippon Yusen K.K Aktie 762182 / JP3753000003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Nippon Yusen KK (NYK line) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Yusen K.K
29.32 EUR -0.15%
Kaufen Verkaufen

Nippon Yusen KK (NYK line) stellt voraussichtlich am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 212,43 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Yusen KK (NYK line) ein EPS von 344,67 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 595,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 665,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 576,59 JPY, gegenüber 1070,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2.371,70 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.588,70 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch