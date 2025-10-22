Erste Schätzungen: Nippon Yusen KK (NYK line) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Yusen KK (NYK line) stellt voraussichtlich am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 212,43 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Yusen KK (NYK line) ein EPS von 344,67 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 595,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 665,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 576,59 JPY, gegenüber 1070,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2.371,70 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.588,70 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch