Nikkei 225-Wert Nippon Yusen KK (NYK line)-Aktie: Über diese Dividende können sich Nippon Yusen KK (NYK line)-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Nippon Yusen KK (NYK line) am 18.06.2025 eine Dividende in Höhe von 325.00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 132.14 Prozent an. 95.12 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Nippon Yusen KK (NYK line)- Gesamtausschüttung um 17.97 Prozent gleich.

Nippon Yusen KK (NYK line)-Auszahlungsrendite

Das Nippon Yusen KK (NYK line)-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 5’084.00 JPY aus dem TSE-Handel. Das Nippon Yusen KK (NYK line)-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Nippon Yusen KK (NYK line)-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Nippon Yusen KK (NYK line)-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Nippon Yusen KK (NYK line)-Aktie 6.60 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 3.44 Prozent betrug

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Nippon Yusen KK (NYK line)-Kurs via TSE 865.93 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 874.60 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Nippon Yusen KK (NYK line)-Dividendenausblick

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 236.67 JPY. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4.66 Prozent sinken.

Kerndaten der Nippon Yusen KK (NYK line)-Aktie

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Nippon Yusen KK (NYK line) beläuft sich aktuell auf 2.078 Bio. JPY. Nippon Yusen KK (NYK line) weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4.60 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Nippon Yusen KK (NYK line) auf 2.589 Bio.JPY, das EPS machte 1’070.32 JPY aus.

Redaktion finanzen.ch