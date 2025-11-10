Erste Schätzungen: J M Smucker gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

J M Smucker wird voraussichtlich am 25.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,10 USD aus. Im letzten Jahr hatte J M Smucker einen Verlust von -0,230 USD je Aktie eingefahren.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,27 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei J M Smucker für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,32 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,10 USD im Vergleich zu -11,570 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 9,08 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

