24.11.2025 07:01:06

Ausblick: J M Smucker stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

J. M. Smucker
85.60 CHF 1.80%
J M Smucker öffnet am 25.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,10 USD aus. Im letzten Jahr hatte J M Smucker einen Verlust von -0,230 USD je Aktie eingefahren.

J M Smucker soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,32 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -11,570 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,08 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD im Vorjahr.

