Erste Schätzungen: Fast Retailing legt Quartalsergebnis vor

Fast Retailing stellt voraussichtlich am 09.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,105 HKD. Dies würde einem Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fast Retailing 0,100 HKD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 41,37 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fast Retailing einen Umsatz von 37,41 Milliarden HKD eingefahren.

13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,707 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,630 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 179,22 Milliarden HKD, gegenüber 160,92 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch