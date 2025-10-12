Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fagerhult Ab Registered Shs Aktie 37094121 / SE0010048884

12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Fagerhult Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fagerhult Ab Registered Shs
3.68 EUR -1.34%
Fagerhult Registered präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass Fagerhult Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Fagerhult Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,03 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fagerhult Registered 1,92 Milliarden SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,01 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 7,98 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 8,31 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

