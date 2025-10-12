Erste Schätzungen: F5 Networks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

F5 Networks präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,97 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte F5 Networks noch 2,80 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 795,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 746,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,39 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,55 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,07 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch