Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9304 0.0%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’111 2.3%  Bitcoin 93’082 0.7%  Dollar 0.8040 0.3%  Öl 63.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Warteck Invest-Aktie: Überbauung in Baselland mit 88 Wohnungen erworben
Rheinmetall-Aktie: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen
Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...

Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie im Fokus 14.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Electronic Arts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Electronic Arts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quartalszahlen bei Electronic Arts stehen an. Das prognostizieren Analysten.

Electronic Arts
160.52 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

Electronic Arts äussert sich voraussichtlich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,87 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,92 Milliarden USD, gegenüber 7,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?