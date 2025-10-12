Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Easterly Government Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Easterly Government Properties wird voraussichtlich am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,115 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Easterly Government Properties in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 83,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD, gegenüber 0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 328,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 302,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch