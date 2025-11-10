Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Clearfield stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clearfield
25.38 CHF -3.82%
Kaufen Verkaufen

Clearfield wird voraussichtlich am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,080 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Clearfield -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Clearfield soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,158 USD je Aktie, gegenüber -0,850 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 182,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 166,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch