Erste Schätzungen: Churchill Downs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Churchill Downs wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass Churchill Downs für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 671,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Churchill Downs einen Umsatz von 628,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,68 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch