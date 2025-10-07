Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.10.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: Century Communities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Century Communities wird voraussichtlich am 22.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,823 USD je Aktie gegenüber 2,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 20,16 Prozent auf 908,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Century Communities noch 1,14 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,04 USD im Vergleich zu 10,40 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden USD, gegenüber 4,34 Milliarden USD im vorigen Jahr.

