07.10.2025 06:21:35
Erste Schätzungen: Century Communities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Century Communities wird voraussichtlich am 22.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,823 USD je Aktie gegenüber 2,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 20,16 Prozent auf 908,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Century Communities noch 1,14 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,04 USD im Vergleich zu 10,40 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden USD, gegenüber 4,34 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
