SMI 12'314 -0.4%  SPI 17'047 -0.2%  Dow 47'632 -0.2%  DAX 24'124 -0.6%  Euro 0.9281 0.4%  EStoxx50 5'706 0.0%  Gold 3'945 0.1%  Bitcoin 88'968 -0.7%  Dollar 0.7999 0.8%  Öl 64.9 0.7% 
Better Home & Finance Aktie 137667585 / US08774B5084

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Better Home Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Better Home & Finance
67.00 EUR 2.29%
Better Home Finance gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,140 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 48,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 45,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Better Home Finance einen Umsatz von 33,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,587 USD im Vergleich zu -13,650 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 178,3 Millionen USD, gegenüber 129,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch