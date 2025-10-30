Erste Schätzungen: Better Home Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Better Home Finance gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,140 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 48,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 45,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Better Home Finance einen Umsatz von 33,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,587 USD im Vergleich zu -13,650 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 178,3 Millionen USD, gegenüber 129,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch