EQS-News: Varengold Bank: Sonderprüfung ist abgeschlossen

Varengold Bank
2.84 EUR 1.43%
Hamburg, 10.10.2025 – Wie in der Pressemitteilung vom 16.09.2025 avisiert, hat die Bank gestern den Bescheid erhalten, dass die mit der Sonderprüfung verbundenen aufsichtsrechtlichen Massnahmen zum 31.10.2025 aufgehoben werden und die Bestellung des Sonderbeauftragten ebenfalls zum 31.10.2025 beendet wird.
Damit ist die Sonderprüfung des Geschäftsbetriebs gemäss § 44 KWG nach mehr als drei Jahren vollständig abgeschlossen. Über die in der Pressemitteilung bereits kommunizierten Massnahmen hinaus hat die BaFin keine weiteren Konsequenzen oder Bussgelder im Zusammenhang mit der Sonderprüfung angekündigt.

Der Abschluss der Sonderprüfung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Transformation der Bank. Mit einer klaren Strategie und optimierten Strukturen wird die Bank ihre weiteren unternehmerischen Ziele engagiert umsetzen.


Über die Varengold Bank AG

Die Varengold Bank ist ein 1995 in Hamburg gegründetes deutsches Kreditinstitut mit einem zusätzlichen Standort in Sofia. Im Bereich Corporate Clients/Fintech (Marketplace Banking) bietet die Bank jungen, digitalen Unternehmen Finanzierungslösungen, mit denen sie ihre vergebenen Unternehmens- und Konsumentenfinanzierungen bzw. Leasing- oder Factoringforderungen refinanzieren können. Im Bereich Corporate Clients/Energy Transition fokussiert sich die Bank insbesondere auf die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.

Die Varengold Bank AG ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter der Nr. 109 520 registriert und ist an die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angebunden. Die Varengold-Aktie (ISIN: DE000A40ZUV2) notiert im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de.

Kontakt:
Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)

