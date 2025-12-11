Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’931 0.1%  SPI 17’768 0.0%  Dow 48’493 0.9%  DAX 24’320 0.8%  Euro 0.9324 -0.3%  EStoxx50 5’763 1.0%  Gold 4’259 0.7%  Bitcoin 71’364 -3.0%  Dollar 0.7932 -0.9%  Öl 61.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Givaudan1064593Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
Nach SNB-Zinsentscheid: Warum der Franken zum US-Dollar und Euro zulegt
Novo-Nordisk-Aktie volatil: Die Berg- und Talfahrt geht weiter
Analysten-Zuversicht: Allianz-Aktie soll 25-Jahres-Rekord brechen
Telekom-Aktie unter Druck: Warnungen vor Glasfaser-Monopol nehmen zu
TUI-Aktie nach starken Geschäftszahlen im Minus - Analystengemeinde geteilt
Suche...
eToro entdecken

Enapter Aktie 52662162 / DE000A255G02

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 16:36:33

EQS-News: Überzeichnete Barkapitalerhöhung – Enapter AG schliesst €12 Mio. Finanzierung ab

Enapter
1.95 EUR -8.02%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Überzeichnete Barkapitalerhöhung – Enapter AG schliesst €12 Mio. Finanzierung ab

11.12.2025 / 16:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

CORPORATE NEWS

Überzeichnete Barkapitalerhöhung – Enapter AG schliesst €12 Mio. Finanzierung ab

  • Barkapitalerhöhung mit 46% überzeichnet
  • Gesamtkapitalmassnahme über 12 Mio. Euro abgeschlossen
     

Hamburg, 11. Dezember 2025. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat die am 25. November 2025 gestartete Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich abgeschlossen. Die Platzierung war deutlich nachgefragt und mit rund 46 % überzeichnet. Bestandsaktionäre die Überbezug angemeldet haben, erhalten eine Zuteilungsquote von rund 64%. Die von CVI-Investments zugesagte Backstop-Verpflichtung musste aufgrund der hohen Nachfrage nicht in Anspruch genommen werden.

Insgesamt werden 1.518.988 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit auf 32.071.922 €. Die neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 1,58 € pro Aktie platziert.

Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien unter der bestehenden ISIN DE000A255G02 an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ist für den 16. Dezember 2025 vorgesehen. Die Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung ist Teil der bereits kommunizierten, mehrstufigen Kapitalmassnahme über insgesamt 12 Mio. €, die auch eine Nullkupon-Pflichtwandelanleihe in Höhe von 9,6 Mio. € umfasst (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 12.11.2025).

Diese Wandelanleihe wurde – wie zuvor angekündigt – von den beiden bestehenden institutionellen Investoren, Svelland Global Trading Master Fund Limited und CVI-Investments, Inc., gezeichnet. Beide Investoren hatten gemeinsam die Vollplatzierung des Gesamtvolumens zugesagt, abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot an die Altaktionäre.

Damit ist die Gesamtfinanzierungsstruktur erfolgreich umgesetzt. Die beiden Bestandsinvestoren haben zudem einen Lock-Up von sechs Monaten sowohl für die im Rahmen der Kapitalmassnahme erworbenen als auch für sämtliche bereits gehaltenen Aktien vereinbart. Insgesamt unterliegen damit rund 65 % der nach der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien dem Lock-up.

Die Kapitalerhöhung wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bezugsstelle begleitet.

 

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de

 

 


11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2244370

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244370  11.12.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Enapter

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten