DKSH-Aktie: Neue Partnerschaft mit Etika Fresh Milk in Malaysia

DKSH schliesst eine strategische Partnerschaft in Malaysia. Der auf Asien spezialisierte Marktdienstleister wird zum Partner für den Milchverarbeiter Etika Fresh Milk.

DKSH übernehme unter anderem den Vertrieb, das Marketing und die Logistik für die Expansion der Produkte in Malaysia, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die Zusammenarbeit umfasse sowohl den Detailhandel als auch den Food-Service-Bereich und erstrecke sich über die gesamte malaysische Halbinsel.

dm/hr

Zürich (awp)