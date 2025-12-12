DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
12.12.2025 08:08:00
DKSH-Aktie: Neue Partnerschaft mit Etika Fresh Milk in Malaysia
Der Marktdienstleister baut seine Präsenz in Südostasien weiter aus und übernimmt zentrale Aufgaben für einen lokalen Lebensmittelhersteller.
DKSH übernehme unter anderem den Vertrieb, das Marketing und die Logistik für die Expansion der Produkte in Malaysia, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die Zusammenarbeit umfasse sowohl den Detailhandel als auch den Food-Service-Bereich und erstrecke sich über die gesamte malaysische Halbinsel.
dm/hr
Zürich (awp)
