20.10.2025 09:30:03

EQS-News: swissnet Group baut Zusammenarbeit mit führendem europäischem Handelsunternehmen aus

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group baut Zusammenarbeit mit führendem europäischem Handelsunternehmen aus

20.10.2025 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

swissnet Group baut Zusammenarbeit mit führendem europäischem Handelsunternehmen aus

Berg, Schweiz – 20 Oktober 2025 – Die Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589– Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, vertieft ihre bestehende Zusammenarbeit mit einem europaweit führenden Handelsunternehmen. swissnet wird bei dem Konzern mit mehreren hundert Filialen und einem Umsatz im Milliarden-Euro-Bereich zwei neue Projekte umsetzen. Beide Projekte wird swissnet gemeinsam mit der Deutsche Telekom AG umsetzen.

swissnet wird bei dem Handelsunternehmen ein grosses SD-WAN-Projekt, das die Modernisierung der Netzwerk- und WLAN-Infrastruktur an mehreren europäischen Standorten umfasst, umsetzen. Der für swissnet mit dem Auftrag verbundene Umsatz beläuft sich auf EUR 1,8 Mio. Bei einem zweiten Projekt mit diesem Bestandskunden werden rund 6.500 im Einsatz befindliche Access Points durch neuere Geräteversionen ausgetauscht. Die neuen Geräte verfügen mit WiFi 7 über die modernste Generation des WLAN-Standards. WiFi 7 ermöglicht deutlich höhere Geschwindigkeiten und niedrigere Latenzzeiten, wodurch die Zuverlässigkeit und Nutzerfreundlichkeit erhöht werden. Das Projekt umfasst ein Umsatzvolumen von EUR 0,4 Mio.

Das Einzelhandelsunternehmen ist seit 7 Jahren Kunde von swissnet und nutzt bereits sehr erfolgreich unter anderem die swissnet-Lösungen Auto App Login und CloudWiFi sowie hochmoderne eigens von swissnet für das Unternehmen entwickelte WLAN-Telefone. Mit der Ausweitung der Nutzung des swissnet-Produktportfolios beim Kunden unterstreicht swissnet seine Expertise für ganzheitliche Infrastrukturlösungen und stärkt seine Rolle als technologischer Umsetzungspartner für grossskalige Retail-Netzwerke.

Mit der Umsetzung der beiden neuen Projekte baut swissnet ihre seit März 2025 bestehende strategische Partnerschaft mit der Deutschen Telekom im Bereich digitaler Infrastrukturen planmässig weiter aus. Die Partnerschaft ermöglicht swissnet Zugang zu einem erweiterten Netzwerk von Ressourcen und Eintritt in neue Märkte. Kunden von swissnet profitieren dabei unter anderem von einem ganzheitlichen Angebot mit neuesten Technologien und können ihre Geschäftsaktivitäten so noch weiter optimieren.

„Diese Projekte zeigen eindrucksvoll, wie nachhaltige Partnerschaften und technologische Expertise zusammenwirken“, sagt Boris Tölzel, Projektverantwortlicher und CCO DACH bei swissnet. „Mit der Deutschen Telekom und unseren langjährigen Kunden schaffen wir heute die digitale Grundlage für die Customer Experience von morgen – sicher, skalierbar und zukunftsorientiert.“

Über Swissnet Group 

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

 

Kontakt Unternehmen
Swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, Co-CEO
Andre Jochem, Head of IR
jonathansauppe@swissnet.ag
andrejochem@swissnet.ag
Phone: +41 78 307 45 06		 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

 


20.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet: http://www.swissnet.ag/
ISIN: CH0451123589
WKN: A2QN5W
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart
EQS News ID: 2215262

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2215262  20.10.2025 CET/CEST

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

