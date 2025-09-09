Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.09.2025 16:55:43

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG erwirbt Baugrundstück in Bietigheim-Bissingen – Wohnbauprojekt vorgesehen

SM Wirtschaftsberatungs
6.00 EUR 3.45%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Ankauf
SM Wirtschaftsberatungs AG erwirbt Baugrundstück in Bietigheim-Bissingen – Wohnbauprojekt vorgesehen

09.09.2025 / 16:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

SM Wirtschaftsberatungs AG erwirbt Baugrundstück in Bietigheim-Bissingen – Wohnbauprojekt vorgesehen

Sindelfingen, 9. September 2025 – Die SM Wirtschaftsberatungs AG (WKN: A1RFMZ; ISIN: DE000A1RFMZ1), mit Sitz in Sindelfingen, hat in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) ein Baugrundstück mit gültigem Bebauungsplan erworben. Auf der Fläche ist die Realisierung eines Wohnbauprojekts vorgesehen, bei dem – je nach Ausgestaltung – Reihenhäuser oder Mehrfamilienhäuser entstehen können. Die Wohneinheiten sind zum Verkauf vorgesehen.

Die Investition bewegt sich im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich. Das Grundstück befindet sich in einer exzellenten Wohnlage mit sehr guter Infrastruktur und hervorragender Anbindung an die Region Stuttgart.

Mit diesem Ankauf baut die Gesellschaft ihre Pipeline im Wohnungsneubau in einer nachfragestarken Metropolregion weiter aus. Der Baustart ist nach Abschluss der Planungs- und Genehmigungsphase vorgesehen.

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Der Vorstand

 

Informationen über die SM Wirtschaftsberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäss Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht.  Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar.  Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: 07031-4690960, E-Mail: info@smw-ag.de

Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
www.smw-ag.de, info@smw-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss


09.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstrasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60
E-Mail: info@smw-ag.de
Internet: www.smw-ag.de
ISIN: DE000A1RFMZ1
WKN: A1RFMZ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart
EQS News ID: 2195142

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2195142  09.09.2025 CET/CEST

