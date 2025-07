EQS-Adhoc: SM Wirtschaftsberatungs AG: Vergleich im Spruchverfahren zur Bewertung der SM Capital AG abgeschlossen

EQS-Ad-hoc: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vergleich

SM Wirtschaftsberatungs AG: Vergleich im Spruchverfahren zur Bewertung der SM Capital AG abgeschlossen



02.07.2025 / 19:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SM Wirtschaftsberatungs AG

Sindelfingen

ISIN: DE000A1RFMZ1

WKN: A1RFMZ1



Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR

Sindelfingen, 2. Juli 2025



Vergleich im Spruchverfahren zur Bewertung der SM Capital AG abgeschlossen



Die SM Wirtschaftsberatungs AG teilt mit, dass sie vor dem Landgericht Stuttgart in dem seit 2018 laufenden Spruchstellenverfahren zur Bewertung ihrer Tochtergesellschaft SM Capital AG einen rechtswirksamen Vergleich geschlossen hat.



Kernpunkte der Einigung sind eine Erhöhung der Barabfindung von EUR 2,35 auf EUR 3,00 je

Die wesentlichen Inhalte des Vergleichs werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Die Einigung führt zu einer einmaligen Ergebnisbelastung von rund EUR 100.000.

Im Gegenzug entfallen potenziell deutlich höhere Kosten einer weiteren mehrjährigen gerichtlicher Auseinandersetzungen.



Die SM Wirtschaftsberatungs AG sieht in dem Vergleich eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung, die Rechtssicherheit schafft und operative Ressourcen schont.



Der Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: info@smw-ag.de



Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: info@smw-ag.de

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart

USt.-IdNr.: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Ende der Insiderinformation

