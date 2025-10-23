Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9238 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’110 0.4%  Bitcoin 87’496 2.1%  Dollar 0.7953 0.0%  Öl 65.8 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Studien-Flop zieht Moderna-Aktie nach unten - Was macht BioNTech?
ETFs im Alter: Wie sich auch für Rentner der Einstieg noch lohnen kann
NVIDIA-Aktie im Fokus: HSBC sieht weiter Aufwärtspotenzial - Acht-Billionen-Dollar-Marke in Sicht?
Newmont-Aktie dennoch tiefer: Newmont schlägt Prognosen
Ausblick: General Dynamics legt Quartalsergebnis vor
Suche...

Pentixapharm Aktie 138581166 / DE000A40AEG0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 22:12:03

EQS-News: Pentixapharm verstärkt Pipeline-Priorisierung und verbessert Kostenstruktur

Pentixapharm
1.50 EUR -16.67%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Pentixapharm verstärkt Pipeline-Priorisierung und verbessert Kostenstruktur

23.10.2025 / 22:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pentixapharm verstärkt Pipeline-Priorisierung und verbessert Kostenstruktur

 

  • Unternehmen fokussiert Ressourcen gezielt auf klinisch am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprogramme und reduziert Aktivitäten in frühen Forschungsphasen
  • Anpassung der Organisationsstruktur umfasst einen rund 50 %-igen Personalabbau und soll operative Kosten senken sowie die Cash-Reichweite bis in Q1 2027 sichern
  • Massnahmen markieren zielgerichtete Fortführung der im Mai 2025 vorgestellten klinischen Entwicklungsstrategie

 

Berlin, Deutschland, 23. Oktober, 2025 – Der Vorstand und Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP), einem Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung von Radiopharmazeutika, haben heute gemeinsam beschlossen, die Aktivitäten in Programmen der frühen Forschungs- und Entwicklungsphasen deutlich zu reduzieren und die Unternehmensressourcen gezielt auf die klinisch am weitesten fortgeschrittenen Programme zu konzentrieren.

Mit dieser Fokussierung investiert Pentixapharm verstärkt in die wertschaffendsten Entwicklungsprojekte des Unternehmens, darunter das Phase-3-bereite CXCR4-Schwerpunktprogramm zur verbesserten Diagnose von therapieresistenter Hypertonie. Die Entscheidung setzt die im Mai 2025 vorgestellte klinische Strategie fort, die die Entwicklung der hochwertigen CXCR4-gerichteten Programme priorisiert.

Der geschärfte Fokus umfasst eine Anpassung der Organisationsstruktur, die mit einer gezielten Reduzierung der Mitarbeiterzahl der Pentixapharm AG um rund 50 % einhergeht. Die Umsetzung der Massnahmen soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass hierdurch die jährlichen operativen Kosten gesenkt sowie die Cash-Reichweite des Unternehmens bis in das erste Quartal 2027 gesichert werden.

„Unser Phase-3-bereites PentixaFor-CXCR4-Programm zur Diagnose therapieresistenter Hypertonie hat in den vergangenen Monaten wichtige Fortschritte erzielt und ist ein zentraler Werttreiber, der die klinische Entwicklungsexpertise von Pentixapharm unterstreicht“, sagte Dr. Dirk Pleimes, CEO und CMO der Pentixapharm AG. „Die Optimierung unserer operativen Kosten ist ein entscheidender Schritt, um die Effizienz des Unternehmens zu steigern und die Grundlage für das Erreichen der nächsten klinischen Meilensteine zu schaffen. Die Anpassung der Organisationsstruktur war keine leichte Entscheidung, ist jedoch notwendig, um den nachhaltigen Wert des Unternehmens zu sichern und weiteres Wachstum zu ermöglichen. Wir werden die Massnahmen verantwortungsvoll umsetzen und die Mitarbeitenden in der Übergangsphase bestmöglich unterstützen.“

 

 

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, das die Grenzen der Radiopharmazie erweitert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickelt präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern. Die klinische Pipeline basiert auf CXCR4-gerichteten PET-CT-Programmen, darunter ein Phase-3-bereiter Kandidat zur verbesserten Diagnose von hypertonen Patienten mit Primärem Hyperaldosteronismus, durch die eine gezielten Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen der Hypertonie ermöglicht werden soll. Die CXCR4-basierten Entwicklungen beinhalten zudem wegweisende Therapieprogramme für hämatologische Krebserkrankungen. Darüber hinaus entwickelt Pentixapharm eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen aufkommenden Immun-Checkpoint-Marker, der in zahlreichen schwer zu behandelnden Krebsarten überexprimiert wird. Ergänzt durch den Schutz des geistigen Eigentums an CXCR4 und CD24 sowie eine zuverlässige Isotopenversorgung ist Pentixapharm bestens aufgestellt, bedeutenden Nutzen für Patienten und nachhaltiges Wachstum in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin zu erzielen.

 

Pentixapharm Investor- und Medienkontakt

ir@pentixapharm.com


23.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Strasse 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@pentixapharm.com
Internet: https://www.pentixapharm.com/
ISIN: DE000A40AEG0
WKN: A40AEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2218058

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218058  23.10.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Pentixapharm Holding AG Unitary

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten