EQS-News: Pentixapharm verstärkt Pipeline-Priorisierung und verbessert Kostenstruktur

Pentixapharm verstärkt Pipeline-Priorisierung und verbessert Kostenstruktur



23.10.2025 / 22:12 CET/CEST

Unternehmen fokussiert Ressourcen gezielt auf klinisch am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprogramme und reduziert Aktivitäten in frühen Forschungsphasen

Anpassung der Organisationsstruktur umfasst einen rund 50 %-igen Personalabbau und soll operative Kosten senken sowie die Cash-Reichweite bis in Q1 2027 sichern

Massnahmen markieren zielgerichtete Fortführung der im Mai 2025 vorgestellten klinischen Entwicklungsstrategie

Berlin, Deutschland, 23. Oktober, 2025 – Der Vorstand und Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP), einem Biotech -Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung von Radiopharmazeutika, haben heute gemeinsam beschlossen, die Aktivitäten in Programmen der frühen Forschungs- und Entwicklungsphasen deutlich zu reduzieren und die Unternehmensressourcen gezielt auf die klinisch am weitesten fortgeschrittenen Programme zu konzentrieren.

Mit dieser Fokussierung investiert Pentixapharm verstärkt in die wertschaffendsten Entwicklungsprojekte des Unternehmens, darunter das Phase-3-bereite CXCR4-Schwerpunktprogramm zur verbesserten Diagnose von therapieresistenter Hypertonie. Die Entscheidung setzt die im Mai 2025 vorgestellte klinische Strategie fort, die die Entwicklung der hochwertigen CXCR4-gerichteten Programme priorisiert.

Der geschärfte Fokus umfasst eine Anpassung der Organisationsstruktur, die mit einer gezielten Reduzierung der Mitarbeiterzahl der Pentixapharm AG um rund 50 % einhergeht. Die Umsetzung der Massnahmen soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass hierdurch die jährlichen operativen Kosten gesenkt sowie die Cash-Reichweite des Unternehmens bis in das erste Quartal 2027 gesichert werden.

„Unser Phase-3-bereites PentixaFor-CXCR4-Programm zur Diagnose therapieresistenter Hypertonie hat in den vergangenen Monaten wichtige Fortschritte erzielt und ist ein zentraler Werttreiber, der die klinische Entwicklungsexpertise von Pentixapharm unterstreicht“, sagte Dr. Dirk Pleimes, CEO und CMO der Pentixapharm AG. „Die Optimierung unserer operativen Kosten ist ein entscheidender Schritt, um die Effizienz des Unternehmens zu steigern und die Grundlage für das Erreichen der nächsten klinischen Meilensteine zu schaffen. Die Anpassung der Organisationsstruktur war keine leichte Entscheidung, ist jedoch notwendig, um den nachhaltigen Wert des Unternehmens zu sichern und weiteres Wachstum zu ermöglichen. Wir werden die Massnahmen verantwortungsvoll umsetzen und die Mitarbeitenden in der Übergangsphase bestmöglich unterstützen.“

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, das die Grenzen der Radiopharmazie erweitert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickelt präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern. Die klinische Pipeline basiert auf CXCR4-gerichteten PET-CT-Programmen, darunter ein Phase-3-bereiter Kandidat zur verbesserten Diagnose von hypertonen Patienten mit Primärem Hyperaldosteronismus, durch die eine gezielten Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen der Hypertonie ermöglicht werden soll. Die CXCR4-basierten Entwicklungen beinhalten zudem wegweisende Therapieprogramme für hämatologische Krebserkrankungen. Darüber hinaus entwickelt Pentixapharm eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen aufkommenden Immun-Checkpoint-Marker, der in zahlreichen schwer zu behandelnden Krebsarten überexprimiert wird. Ergänzt durch den Schutz des geistigen Eigentums an CXCR4 und CD24 sowie eine zuverlässige Isotopenversorgung ist Pentixapharm bestens aufgestellt, bedeutenden Nutzen für Patienten und nachhaltiges Wachstum in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin zu erzielen.

Pentixapharm Investor- und Medienkontakt

