EQS-News: Nakiki SE veröffentlicht vorläufige Finanzinformationen für das Rumpfgeschäftsjahr 2024

EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nakiki SE veröffentlicht vorläufige Finanzinformationen für das Rumpfgeschäftsjahr 2024



19.12.2025 / 11:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nakiki SE veröffentlicht vorläufige Finanzinformationen für das Rumpfgeschäftsjahr 2024

Frankfurt, 19.12.2025 – Die Nakiki SE hat vorläufige, ungeprüften Finanzinformationen (GuV, Bilanz, Kapitalflussrechnung) für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 (03.04.2024 bis 31.12.2024) auf nakikifinance.com veröffentlicht. Der Abschluss befindet sich derzeit in der finalen Abstimmung mit dem Abschlussprüfer. Das Rumpfgeschäftsjahr 2024 war das erste Berichtsjahr nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens der Vorgängergesellschaft. Entsprechend ist die Vergleichbarkeit der finanziellen Kennzahlen und weiterer Informationen sehr eingeschränkt. Im Mittelpunkt der Entwicklung im Berichtsjahr stand die Stabilisierung und Neuaufstellung: Ziel war es, den Börsenmantel im regulierten Markt zu erhalten und zugleich die Grundlage für ein tragfähiges, nachhaltiges neues Geschäftsmodell aufzubauen. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft wurden neu besetzt. Andreas Wegerich, seit Mai 2024 CEO der Nakiki SE: „Die Neuordnung der Gesellschaft einschliesslich der Lösung von Altlasten sowie die Erstellung von Abschlüssen haben mehr Zeit gekostet und mehr Ressourcen gebunden, als wir ursprünglich geplant hatten. Umso wichtiger ist, dass wir nun auf einer stabilen Basis stehen und handlungsfähig sind. Wir sehen aktuell ein gutes Zeitfenster, die ersten Bitcoin zu erwerben – gerade weil das Marktumfeld nicht durch ein Allzeithoch geprägt ist – und parallel ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell rund um unsere Bitcoin-Treasury-Strategie auszubauen.“ ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht. Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News