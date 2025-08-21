Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 09:00:04

EQS-News: mwb research German Select V Konferenz

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
8.50 EUR -1.16%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Konferenz
mwb research German Select V Konferenz

21.08.2025 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wir freuen uns, Sie herzlich zur mwb research German Select V Konferenz am 26. August 2025 ab 09:30 Uhr (MESZ) einzuladen.

Es werden insgesamt 10 spannende Unternehmen präsentieren und aufschlussreiche Einblicke in ihre Geschäftsmodelle geben.

Details der Konferenz im Überblick:

Thema: German Select V Konferenz

Ort: Online

Datum: 26.08.2025

Uhrzeit: 09.30-15.30 Uhr (MESZ)

Anmeldungen: über folgenden Anmeldelink: https://research-hub.de/conferences

Programm

09:30 Uhr  LPKF Laser & Electronics, Klaus Fiedler (CEO)

10:00 Uhr  Deutz, Oliver Neu (CFO)

10:30 Uhr  Eckert & Ziegler, Dr. Harald Hasselmann (CEO)

11:00 Uhr  Amadeus Fire, Robert von Wülfing (CEO)

11:30 Uhr  Medios, Matthias Gärtner (CEO)  

12:00 Uhr  AUTO1 Group, Markus Boser (CFO)   

12:30 Uhr Lanxess, Thomas Kaiser (IR Manager)

14:00 Uhr SGL Carbon, Claudia Kellert (Head of IR, Communications and Corporate Sustainability)

14:30 Uhr  Vossloh, Dr. Daniel Gavranovic (Head of IR and Corporate Communications)

15:00 Uhr  INDUS, Dafne Sanac (Head of IR)

 

Bitte melden Sie sich über den ResearchHub https://research-hub.de/conferences an. Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Das Konferenzteam der mwb research AG und mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Zu mwb:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 51.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der grössten Skontroführer in Deutschland.

Über mwb research: mwb research ist ein Provider von professionellen,
MiFID II-konformen Analysen mit einem Fokus auf Unternehmen aus der DACH-Region. Das Research zu über 120 Unternehmen kann auf dem digitalen ResearchHub (https://research-hub.de/) abgerufen oder im Abonnement per E-Mail kostenfrei bezogen werden. mwb research veranstaltet ausserdem regelmässig digitale Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern von börsennotierten Unternehmen.

 

Kontakt:
mwb Wertpapierhandelsbank AG               mwb research AG
Kai Jordan                                                  Thomas Wissler
Kleine Johannisstrasse 4                             Mittelweg 142
D-20457 Hamburg                                      D-20148 Hamburg
Tel: +49 40-360995-20                               Tel +49 40-309 293 52 
E-Mail: kjordan@mwbfairtrade.com           E-Mail: t.wissler@mwb-research.com

Disclaimer:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist Herausgeber des vorliegenden Dokumentes. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen ausschliesslich der Beurteilungen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Bestände an den in diesem Dokument  genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden derivaten Finanzinstrumenten halten, können andere Dienstleistungen (einschliesslich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben.

Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Übersendung oder Weitergabe dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger muss eigene Anstrengungen unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Meinungen oder Aussagen noch für Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Jede US-Person, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Dienstleister. 

 

 

 


 

21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Rottenbucher Strasse 28
82166 Gräfelfing
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 858 52-305
Fax: +49 (0)89 858 52-5 05
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com
Internet: www.mwbfairtrade.com
ISIN: DE000A3EYLC7
WKN: A3EYLC
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2186468

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

