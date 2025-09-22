EQS-News: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot von Fouré Lagadec (SNEF Group) zum Kauf des Portfoliounternehmens Clecim

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares erhält unwiderrufliches Angebot von Fouré Lagadec (SNEF Group) zum Kauf des Portfoliounternehmens Clecim



22.09.2025 / 14:30 CET/CEST

Anbieter von High-End-Lösungen für Stahlverarbeitungslinien

Erfolgreiche Transformations- und Optimierungsprozesse nach Carve-out mit einem ROIC von mehr als 10x

Umsatz von ca. EUR 55 Mio.

Abschluss voraussichtlich im vierten Quartal 2025

München, 22. September 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat von Fouré Lagadec, einer Tochtergesellschaft von SNEF, ein unwiderrufliches Angebot zum Kauf des Mutares-Portfoliounternehmens Clecim erhalten. Die Parteien werden nun einen Konsultationsprozess mit den zuständigen Betriebsräten einleiten. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 nach Abschluss der Konsultationen und vorbehaltlich der marktüblichen Bedingungen abgeschlossen sein.

Clecim ist ein renommierter Anbieter von Kohlenstoff- und Edelstahlverarbeitungslinien, Edelstahlwalzwerken sowie mechatronischen Produkten und metallurgischen Dienstleistungen, der seit mehr als 100 Jahren Stahlerzeuger in aller Welt beliefert. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von ca. EUR 55 Mio. und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende.

Seit der Übernahme von der Primetals Technologies Group im Jahr 2021 hat Clecim unter der Leitung von Thomas Comte, der zum Zeitpunkt der Übernahme zum CEO ernannt wurde und vom Mutares-Operations-Team unterstützt wird, einen Transformations- und Optimierungsprozess eingeleitet. Im Fokus steht dabei die Konzentration auf Schlüsselprojekte und -produkte zur Verbesserung der Gesamtqualität, die Umsetzung eines straffen Projektmanagements zur Verbesserung der Leistung und Rentabilität sowie die Optimierung der Kostenstruktur. In den letzten Jahren hat Clecim ausserdem erfolgreich eine Diversifizierungsstrategie eingeführt und mehrere neue Märkte erschlossen, darunter den Verteidigungs- und den Energiesektor. Fouré Lagadec plant, auf den Initiativen des Unternehmens aufzubauen, Synergien zu entwickeln und das Geschäft international weiter auszubauen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der anvisierte Verkauf von Clecim bestätigt den strategischen Ansatz von Mutares, Wert für seine Portfoliounternehmen zu schaffen. In den zurückliegenden vier Jahren haben wir Clecim erfolgreich als eigenständiges Unternehmen neu positioniert und für die weitere globale Expansion vorbereitet, indem wir unser Fachwissen in der Stahlbauindustrie genutzt haben. Dieser Verkauf an einen strategischen Käufer stellt die Fähigkeit unseres Teams unter Beweis, Unternehmen zu stabilisieren, Wachstum zu generieren und gleichzeitig nachhaltigen Wert für Mutares und unsere Portfoliounternehmen zu schaffen.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

