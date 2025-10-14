Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9294 -0.1%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’116 0.1%  Bitcoin 90’392 -2.5%  Dollar 0.8023 -0.2%  Öl 63.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Devisen mit wenig Veränderungen - Was Anleger heute umtreibt
Trends erkennen mit der 200-Tage-Linie - so funktioniert der Klassiker der Charttechnik
Wisekey-Aktie: Cybersecurity-Anbieter mit starkem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025
Tesla-Aktie steigt: Experte bezeichnet Tesla-Aktie als "Must-Own"
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...

H2APEX Group SCA Registered Shs Aktie 10989086 / LU0472835155

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 08:00:03

EQS-News: H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners: Closing der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft erfolgt, Projektteams starten mit der Arbeit

H2APEX Group SCA Registered Shs
1.81 EUR 11.73%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation
H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners: Closing der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft erfolgt, Projektteams starten mit der Arbeit

14.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners: Closing der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft erfolgt, Projektteams starten mit der Arbeit

  • Copenhagen Infrastructure Partners mit 70 % an der ersten Ausbaustufe des IPCEI-geförderten Wasserstoffprojekts von H2APEX in Lubmin beteiligt
  • Baustart im Jahr 2026 geplant
  • Ziel: Jährliche Produktion in der ersten Ausbaustufe von bis zu 10.000 t Wasserstoff pro Jahr zur Einspeisung in die Flow-Pipeline

Rostock, Grevenmacher (Grossherzogtum Luxemburg), Kopenhagen (Dänemark), 14. Oktober 2025 – Die H2APEX Group SCA („H2APEX“; ISIN: LU0472835155) gibt bekannt, dass das Closing der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) – eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften im Bereich Energieinfrastrukturinvestitionen – durch seinen Energy Transition Fund (CI ETF I) am 2. Oktober 2025 erfolgt ist. Am 7. Oktober fand bereits das Kick-off-Meeting der Projektteams beider Gesellschaften statt, in dem die weitere Projektroadmap festgelegt wurde. In einem ersten Schritt investiert CIP EUR 15 Mio. in die Projektphase, um die finale Investitionsentscheidung zu erreichen.

Peter Rössner, CEO von H2APEX: „Wir freuen uns, dass wir mit der strategischen Partnerschaft mit CIP, die einen Meilenstein für unser Unternehmen bedeutet, planmässig vorankommen und das Projekt bei allen Beteiligten oberste Priorität einnimmt. Das wurde auch in unserem Kick-off-Meeting mit allen relevanten Projektbeteiligten deutlich. In den nächsten Monaten steht nun zunächst vor allem die Bestellung von Komponenten sowie die Fortführung des Genehmigungsverfahren im Mittelpunkt. Der Baustart soll nächstes Jahr erfolgen.“

CIP beteiligt sich als strategischer Investor an der ersten Ausbaustufe des IPCEI-geförderten Wasserstoffprojekts von H2APEX in Lubmin mit 70 %. Ziel der Partnerschaft ist die Vorfinanzierung der IPCEI-Förderung der Europäischen Union (EU) in Höhe von EUR 167 Mio. sowie die Aufbringung der darüber hinaus benötigten finanziellen Mittel. Geplant ist, am Standort Lubmin jährlich bis zu 10.000 t Wasserstoff zu produzieren, was einer Kapazität von 100 MW in der ersten Ausbaustufe entspricht. Langfristig plant H2APEX in Lubmin eine Gesamtkapazität von mehr als 1.000 MW zu realisieren. Die Wasserstoffabnahme der ersten Ausbaustufe konnte bereits vorvertraglich gesichert werden.

 

Über Copenhagen Infrastructure Partners
Gegründet im Jahr 2012 ist Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) heute der weltweit grösste spezialisierte Fondsmanager für Investitionen in grüne Infrastrukturprojekte im Frühstadium (Greenfield) und ein globaler Marktführer im Bereich Offshore-Windenergie.

Die von CIP verwalteten Fonds konzentrieren sich auf Investitionen in Offshore- und Onshore-Windenergie, Photovoltaik, Biomasse und Energie aus Abfall, Übertragungs- und Verteilungsnetze, Reservekapazitäten, Energiespeicherung, fortschrittliche Bioenergie sowie Power-to-X-Technologien.

CIP verwaltet derzeit 13 Fonds und hat bislang rund 33 Milliarden Euro von über 180 internationalen institutionellen Investoren für Investitionen in Energie- und Infrastrukturlösungen eingeworben. CIP hat Projekte in mehr als 30 Ländern und mehr als 2.500 Mitarbeiter auf verschiedenen Plattformen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cip.com.

  

Über H2APEX
Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräussert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

 

Kontakt:
Investor Relations
Henriette Siegel     
Phone: +49 381 799902-320
E-Mail: investor.relations@h2apex.com
Timmermannsstrat 2a     
18055 Rostock      
www.h2apex.com

 

iron AG
Frederic Hilke, Johannes Kaiser
Investor Relations                                                      
Phone:  +49 221 9140 973
E-Mail:  h2apex@ir-on.com  
Mittelstr. 12-14                                                         
50672 Köln
www.ir-on.com

 


14.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: H2APEX Group SCA
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Telefon: +352 2838 4720
Fax: +352 2838 4729
E-Mail: info@h2apex.com
Internet: www.h2apex.com
ISIN: LU0472835155
WKN: A0YF5P
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2212266

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2212266  14.10.2025 CET/CEST

Nachrichten zu H2APEX Group SCA Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?