EQS-News: H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners: Closing der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft erfolgt, Projektteams starten mit der Arbeit

H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners: Closing der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft erfolgt, Projektteams starten mit der Arbeit



14.10.2025 / 08:00 CET/CEST

H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners: Closing der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft erfolgt, Projektteams starten mit der Arbeit

Copenhagen Infrastructure Partners mit 70 % an der ersten Ausbaustufe des IPCEI-geförderten Wasserstoffprojekts von H2APEX in Lubmin beteiligt

Baustart im Jahr 2026 geplant

Ziel: Jährliche Produktion in der ersten Ausbaustufe von bis zu 10.000 t Wasserstoff pro Jahr zur Einspeisung in die Flow-Pipeline

Rostock, Grevenmacher (Grossherzogtum Luxemburg), Kopenhagen (Dänemark), 14. Oktober 2025 – Die H2APEX Group SCA („H2APEX“; ISIN: LU0472835155) gibt bekannt, dass das Closing der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) – eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften im Bereich Energieinfrastrukturinvestitionen – durch seinen Energy Transition Fund (CI ETF I) am 2. Oktober 2025 erfolgt ist. Am 7. Oktober fand bereits das Kick-off-Meeting der Projektteams beider Gesellschaften statt, in dem die weitere Projektroadmap festgelegt wurde. In einem ersten Schritt investiert CIP EUR 15 Mio. in die Projektphase, um die finale Investitionsentscheidung zu erreichen.

Peter Rössner, CEO von H2APEX: „Wir freuen uns, dass wir mit der strategischen Partnerschaft mit CIP, die einen Meilenstein für unser Unternehmen bedeutet, planmässig vorankommen und das Projekt bei allen Beteiligten oberste Priorität einnimmt. Das wurde auch in unserem Kick-off-Meeting mit allen relevanten Projektbeteiligten deutlich. In den nächsten Monaten steht nun zunächst vor allem die Bestellung von Komponenten sowie die Fortführung des Genehmigungsverfahren im Mittelpunkt. Der Baustart soll nächstes Jahr erfolgen.“

CIP beteiligt sich als strategischer Investor an der ersten Ausbaustufe des IPCEI-geförderten Wasserstoffprojekts von H2APEX in Lubmin mit 70 %. Ziel der Partnerschaft ist die Vorfinanzierung der IPCEI-Förderung der Europäischen Union (EU) in Höhe von EUR 167 Mio. sowie die Aufbringung der darüber hinaus benötigten finanziellen Mittel. Geplant ist, am Standort Lubmin jährlich bis zu 10.000 t Wasserstoff zu produzieren, was einer Kapazität von 100 MW in der ersten Ausbaustufe entspricht. Langfristig plant H2APEX in Lubmin eine Gesamtkapazität von mehr als 1.000 MW zu realisieren. Die Wasserstoffabnahme der ersten Ausbaustufe konnte bereits vorvertraglich gesichert werden.

Über Copenhagen Infrastructure Partners

Gegründet im Jahr 2012 ist Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) heute der weltweit grösste spezialisierte Fondsmanager für Investitionen in grüne Infrastrukturprojekte im Frühstadium (Greenfield) und ein globaler Marktführer im Bereich Offshore-Windenergie.

Die von CIP verwalteten Fonds konzentrieren sich auf Investitionen in Offshore- und Onshore-Windenergie, Photovoltaik, Biomasse und Energie aus Abfall, Übertragungs- und Verteilungsnetze, Reservekapazitäten, Energiespeicherung, fortschrittliche Bioenergie sowie Power-to-X-Technologien.

CIP verwaltet derzeit 13 Fonds und hat bislang rund 33 Milliarden Euro von über 180 internationalen institutionellen Investoren für Investitionen in Energie- und Infrastrukturlösungen eingeworben. CIP hat Projekte in mehr als 30 Ländern und mehr als 2.500 Mitarbeiter auf verschiedenen Plattformen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cip.com.

Über H2APEX

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräussert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

Kontakt:

Investor Relations

Henriette Siegel

Phone: +49 381 799902-320

E-Mail: investor.relations@h2apex.com

Timmermannsstrat 2a

18055 Rostock

iron AG

Frederic Hilke, Johannes Kaiser

Investor Relations

Phone: +49 221 9140 973

E-Mail: h2apex@ir-on.com

Mittelstr. 12-14

50672 Köln

www.ir-on.com