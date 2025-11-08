Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expertenmeinungen 08.11.2025 07:40:00

Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Roche-Aktie.

Roche
268.33 CHF 1.29%
Im Oktober 2025 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Roche-Aktie vorgenommen.

3 Experten raten die Roche-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 10 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 257,99 CHF für die Roche-Aktie, was einem Abschlag von 0,91 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 258,90 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research327,00 CHF26,3027.10.2025
Jefferies & Company Inc.230,00 CHF-11,1627.10.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,1627.10.2025
Deutsche Bank AG235,00 CHF-9,2324.10.2025
DZ BANK--23.10.2025
UBS AG314,00 CHF21,2823.10.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,1623.10.2025
Jefferies & Company Inc.270,00 CHF4,2923.10.2025
Deutsche Bank AG235,00 CHF-9,2321.10.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,1620.10.2025
DZ BANK--16.10.2025
UBS AG314,00 CHF21,2813.10.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,1613.10.2025
JP Morgan Chase & Co.288,90 CHF11,5908.10.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,1607.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.248,00 CHF-4,2107.10.2025

Redaktion finanzen.ch

