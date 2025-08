EQS-News: H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners schliessen strategische Partnerschaft für wegweisendes Wasserstoffprojekt in Lubmin

EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation

Infrastrukturfonds unterstützt Ausbau der Wasserstoffproduktionskapazitäten in Lubmin

Ziel: Jährliche Produktion in der ersten Ausbaustufe von bis zu 10.000 t Wasserstoff pro Jahr zur Einspeisung in die Flow-Pipeline

Rostock, Grevenmacher (Grossherzogtum Luxemburg), Kopenhagen (Dänemark), 5. August 2025 – Die H2APEX Group SCA („H2APEX“; ISIN: LU0472835155) gibt bekannt, dass sich Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) – eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften im Bereich Energieinfrastrukturinvestitionen – durch seinen Energy Transition Fund (CI ETF I) als strategischer Investor an der ersten Ausbaustufe des IPCEI-geförderten Wasserstoffprojekts von H2APEX in Lubmin mit 70% mehrheitlich beteiligt. Ziel der vertraglichen Vereinbarung ist es, die Vorfinanzierung der IPCEI-Förderung der Europäischen Union (EU) in Höhe von EUR 167 Mio. sowie die Aufbringung der darüber hinaus benötigten finanziellen Mittel sicherzustellen. Copenhagen Infrastructure Partners wird EUR 15 Mio. in die Projektphase bis zur finalen Investitionsentscheidung investieren. Die Vertragsparteien streben an das Gesamtprojektvolumen von mehreren hundert Millionen EUR bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gemeinschaftlich zu finanzieren, sofern dies effizient realisierbar und langfristig tragfähig ist. Der Bau des geförderten Projekts wird voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen. Geplant ist, dort jährlich bis zu 10.000 t Wasserstoff zu produzieren, was einer Kapazität von 100 MW in der ersten Ausbaustufe entspricht. Die Wasserstoffabnahme der ersten Ausbaustufe konnte bereits vorvertraglich gesichert werden.

Am Standort Lubmin, der mit seiner Nähe zur Ostsee EU-weit als einer der vielversprechendsten Standorte für die Wasserstoffproduktion gilt, konnte sich H2APEX bereits im Vorfeld wichtige Assets sichern. Neben dem Zugang zu Offshore-Windparks und damit nachhaltig erzeugter Energie, besteht ebenfalls die Möglichkeit der Einspeisung in das geplante Wasserstoff-Fernleitungsnetzwerk. Der produzierte grüne Wasserstoff soll zukünftig über die dazugehörige Flow-Pipeline, welche zeitnah in Betrieb gehen soll, von Nord- nach Süddeutschland transportiert werden. Die Einspeisung schafft zudem die Möglichkeit, weitere IPCEI-geförderte Vorhaben entlang der Wasserstoffwertschöpfungskette zu erreichen und miteinander zu vernetzen. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der europäischen Wasserstoffwirtschaft geleistet.

Peter Rössner, CEO von H2APEX: „Die strategische Partnerschaft mit CIP ist ein Meilenstein sowohl für die Entwicklung unserer eigenen Wasserstoffproduktionskapazitäten als auch für die gesamte H2APEX Gruppe. Wir freuen uns, einen der finanzstärksten Infrastrukturfonds weltweit zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern geholt zu haben und sind damit dem Baustart unserer Projekte in Lubmin einen grossen Schritt nähergekommen. Die Partnerschaft ist aus unserer Sicht die perfekte Symbiose eines Finanzinvestors mit fundiertem Technologie- und Branchen-Know-how sowie langfristigem Investitionshorizont – wie er für Infrastrukturinvestitionen üblich ist – und H2APEX als Projektentwickler und Bestandshalter, der die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette abbildet. Wir arbeiten nun weiter mit Hochdruck an der Weiterentwicklung unserer Projekte, damit im kommenden Jahr der Baustart erfolgen kann.“

Felix Pahl, Partner bei CIP: „Dieses Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Gemeinsam mit H2APEX entwickeln wir in Lubmin ein Projekt mit exzellenter infrastruktureller Anbindung und bestätigter IPCEI-Förderung. Wir sehen weiterhin grosses Potenzial in grünem Wasserstoff und setzen auf langfristige Investitionen in skalierbare, erneuerbare Infrastruktur. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit H2APEX und allen weiteren Partnern des Projekts.“

Bis zu den weiterführenden Baumassnahmen, die für 2026 anvisiert sind, steht vor allem die Reservierung bzw. Bestellung von Komponenten sowie die Fortführung des Genehmigungsverfahren im Mittelpunkt. Langfristig plant H2APEX in Lubmin eine Gesamtkapazität von mehr als 1.000 MW zu realisieren.

Über Copenhagen Infrastructure Partners

Gegründet im Jahr 2012 ist Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) heute der weltweit grösste spezialisierte Fondsmanager für Investitionen in grüne Infrastrukturprojekte im Frühstadium (Greenfield) und ein globaler Marktführer im Bereich Offshore-Windenergie. Die von CIP verwalteten Fonds konzentrieren sich auf Investitionen in Offshore- und Onshore-Windenergie, Photovoltaik, Biomasse und Energie aus Abfall, Übertragungs- und Verteilungsnetze, Reservekapazitäten, Energiespeicherung, fortschrittliche Bioenergie sowie Power-to-X-Technologien.

CIP verwaltet derzeit 13 Fonds und hat bislang rund 32 Milliarden Euro von über 180 internationalen institutionellen Investoren für Investitionen in Energie- und Infrastrukturlösungen eingeworben. "CIP hat Projekte in mehr als 30 Ländern und mehr als 2500 Mitarbeiter auf verschiedenen Plattformen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cip.com."

Über H2APEX

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräussert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

