12.12.2025 17:10:03

EQS-News: Christian Hammer komplettiert das Führungsteam und wird Vorstandsmitglied der Netfonds AG

Netfonds
44.60 EUR 1.36%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie
Christian Hammer komplettiert das Führungsteam und wird Vorstandsmitglied der Netfonds AG

12.12.2025 / 17:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Christian Hammer komplettiert das Führungsteam und wird Vorstandsmitglied der Netfonds AG
Hamburg, 12. Dezember 2025 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) hat die strategische Ausrichtung ihres Führungsgremiums erfolgreich abgeschlossen. Christian Hammer, langjähriger Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH, wird zusätzlich mit Wirkung zum 01. Januar 2026 in den Vorstand der Netfonds AG berufen. Dort verantwortet er den strategisch wichtigen Investmentbereich nebst Regulatorik und Compliance. Die Mindestlaufzeit seines Vorstandsmandats beträgt drei Jahre.

Christian Hammer ist seit über 20 Jahren eine tragende Säule der Netfonds Gruppe und seit 13 Jahren Geschäftsführer der Netfonds Tochter NFS Netfonds Financial Service GmbH. Unter seiner Führung hat sich die NFS Netfonds massgeblich zu Deutschlands grösstem bankenunabhängigen Haftungsdach der Branche entwickelt. Neben seiner neuen Funktion als Vorstandsmitglied wird er weiterhin als Geschäftsführer der NFS Netfonds tätig sein. 

Mit aktuell rund 480 Haftungsdachpartnern und einem Jahresumsatz von 114 Mio. Euro ist die NFS Netfonds ein entscheidender Wachstumstreiber für die gesamte Gruppe. Durch seine langjährige Tätigkeit kennt Christian Hammer die komplexen regulatorischen und operativen Prozesse des Unternehmens wie kaum ein Zweiter. Seine Expertise wird er nun auch auf Vorstandsebene einbringen, um den strategischen Schulterschluss aller Geschäftsbereiche im Sinne des 360-Grad-Ansatzes weiter voranzutreiben. 

„Christian Hammer hat eines unserer wichtigsten Segmente mit aufgebaut und zu einem aussergewöhnlichen Erfolg geführt. Seine tiefe Marktkenntnis und hervorragende Beziehung zu unseren Partnern sind unersetzlich“, sagt Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. „Mit seiner Berufung ist unser Vorstand nun optimal für die nächste Wachstumsphase aufgestellt.“

„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die neue Herausforderung. Auf Vorstandsebene werde ich mich weiterhin mit voller Kraft auf den Ausbau des Investmentgeschäfts konzentrieren. Dazu zählt insbesondere die Vermögensverwaltungsplattform, die wir dynamisch auf das nächste digitale Level heben werden. Es ist eine grosse Freude, die nächsten Schritte mit unseren tollen Partnern für weitere Jahre begleiten zu dürfen”, betont Christian Hammer, designierter Vorstand der Netfonds AG.

Neben der Berufung von Christian Hammer wurden heute auch die Mandate der Vorstandsmitglieder Martin Steinmeyer und Peer Reichelt vorzeitig um eine Laufzeit von mindestens drei weiteren Jahren verlängert. Zusammen mit dem bestehenden Mitglied Dietgar Völzke wird der Vorstand somit auf vier Mitglieder erweitert. 
 
Diese wegweisenden Personalentscheidungen markieren den Abschluss der strategisch geplanten Neuaufstellung des Netfonds Führungsteams. Diese umfasste auch die Berufung der neuen Vorstände der NVS Netfonds Versicherungsservice AG und Gesamtbereichsleiter des Netfonds Versicherungsbereichs Maximilian Conrad und Andre Baalhorn. Mit dieser verstärkten und zukunftsorientierten Führungsriege ist die Netfonds Gruppe bestens gerüstet, um die Umsetzung des 360-Grad-Ansatzes zu beschleunigen und die nächste Phase des Unternehmenswachstums einzuleiten.

Netfonds_Christian_Hammer
Christian Hammer (Quelle: Netfonds AG)

Netfonds_FÃ¼hrungsteam_2025
Die Netfonds Führungsmannschaft (v.l.: Maximilian Conrad, Peer Reichelt, Martin Steinmeyer, Dietgar Völzke, Christian Hammer und Andre Baalhorn) (Quelle: Malte Dibbern / Netfonds AG)

Bildmaterial
Christian Hammer
Netfonds Führungsmannschaft

----

Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Pressekontakt
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Weitere Informationen
www.netfonds-group.com / www.netfonds.de 

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.  

12.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822267 0
E-Mail: info@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de
ISIN: DE000A1MME74
WKN: A1MME7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
EQS News ID: 2244286

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244286  12.12.2025 CET/CEST

