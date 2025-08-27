EQS-News: CHEPLAPHARM mit stabiler Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025

EQS-News: CHEPLAPHARM AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

CHEPLAPHARM mit stabiler Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025



27.08.2025 / 13:29 CET/CEST

Umsatz steigt um +12 % ggü. zweitem Halbjahr 2024 auf 813,4 Mio. € (HJ22024: 727,0 Mio. €)

EBITDA erhöht sich um 24 % ggü. zweitem Halbjahr 2024 auf 337,6 Mio. € (HJ22024: 272,1 Mio. €)

EBITDA-Marge mit 42 % weiterhin auf branchenweit führendem Niveau

Anzahl der Beschäftigten wächst auf 789, ein Plus von 8 % (HJ12024: 730)

Die global agierende CHEPLAPHARM Gruppe, weltweit führend in der Akquisition von Originalpräparaten von der forschenden Pharmaindustrie , konnte ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 stabilisieren. Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen mit einem Transformationsprogramm reagiert. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 zeigt sich eine Stabilisierung der wichtigsten Finanzkennzahlen: Der Umsatz stieg um 12 % auf 813,4 Mio. € und das EBITDA um 24 % auf 337,6 Mio. €.



Die operativen Herausforderungen des Geschäftsjahres 2024 waren in erster Linie auf das dynamische Wachstum der vergangenen Jahre und eine damit einhergehende erhöhte Komplexität des Produktportfolios zurückzuführen. In Reaktion darauf arbeitet CHEPLAPHARM seit Beginn dieses Jahres konsequent an der Umsetzung eines Transformationsprogramms, um seine Prozesse zu verbessern und das operative Geschäft nachhaltig zu optimieren.



Die heute veröffentlichten Finanzzahlen des ersten Halbjahres 2025 zeigen eine Stabilisierung der Geschäftsentwicklung gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024. Beim Umsatz steht mit 813,4 Mio. € ein Plus von 12 % (HJ22024: 727,0 Mio. €) zu Buche und das EBITDA liegt mit 337,6 Mio. € um 24 % (HJ22024: 272,1 Mio. €) höher als in den letzten sechs Monaten des Jahres 2024. Die EBITDA-Marge beträgt 42 % und liegt damit nach wie vor auf einem branchenweit führenden Niveau. Gegenüber dem noch relativ starken ersten Halbjahr 2024 erhöhte sich der Umsatz im Berichtszeitraum um 1 % (HJ12024: 807,7 Mio. €), während das EBITDA um 14 % zurückging (HJ12024: 392,0 Mio. €).



„Wir konnten unser Geschäft in der ersten Jahreshälfte deutlich stabilisieren. Nach einem vor allem in der zweiten Jahreshälfte herausfordernden Jahr 2024 ist das ist ein wichtiges Signal und zeigt, dass unser Transformationsprogramm greift und wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt CHEPLAPHARM Co-CEO Sebastian Braun. „Seit Anfang des Jahres arbeiten wir mit einem renommierten Beratungsunternehmen zusammen, um unsere Prozesse vor allem in den Bereichen Supply, Integration und Sales zu verbessern und CHEPLAPHARM wieder zurück auf Wachstumskurs zu bringen.“



Dr. Kia Parssanedjad, CFO von CHEPLAPHARM, ergänzt: „Die Fortschritte im Rahmen unseres Transformationsprogramms und die sichtbare Stabilisierung unserer operativen Performance wurden auch vom Kapitalmarkt positiv aufgenommen. Dies hat es uns zuletzt ermöglicht, eine neue Anleihe im Volumen von 750 Mio. € zu platzieren. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet und ermöglicht es uns, einen Teil unserer mittelfristigen Fälligkeiten bereits frühzeitig abzulösen und unsere finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Nun gilt es den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und damit die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen.“



Das Kerngeschäft von CHEPLAPHARM ist die Übernahme von etablierten Markenmedikamenten. Dieser stark wachsende Markt bietet dem Unternehmen auch zukünftig viele attraktive Akquisitionsmöglichkeiten. „Mit dem Transformationsprogramm bereiten wir uns auf die nächste Wachstumsphase vor, in der wir diese Akquisitionschancen wieder für uns nutzen wollen“, gibt CHEPLAPHARM CEO Sebastian Braun einen Ausblick in die Zukunft.



Als profitables Unternehmen ist CHEPLAPHARM weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber. Die Anzahl der Beschäftigten stieg in den letzten zwölf Monaten in einem angespannten und von Fachkräftemangel geprägten Arbeitsmarkt um 60 neue Kolleginnen und Kollegen. Zu Ende Juni 2025 waren weltweit insgesamt 789 Mitarbeitende bei der CHEPLAPHARM Gruppe beschäftigt, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem 30. Juni 2024 entspricht, als 730 bei der CHEPLAPHARM Gruppe beschäftigt waren.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

