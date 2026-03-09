Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.03.2026 23:41:06

EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf

Verve Group
1.56 EUR 0.65%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.03.2026 / 23:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Verve Group SE

b) LEI
391200UIIWMXRLGARB95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,4081478 EUR 91.529,61 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,4081 EUR 91.529,6100 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


09.03.2026 CET/CEST
EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verve Group SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet: www.verve.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103574  09.03.2026 CET/CEST





