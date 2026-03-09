Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.03.2026 23:41:06
EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103574 09.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Verve Group
|
09.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, buy (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, buy (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf (EQS Group)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
06.03.26